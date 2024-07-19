Jandarma 31 yaşındaki kadını bu halde buldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toparlar Mahallesi'nden Kadın Destek Uygulaması (KADES) aracılığıyla gelen ihbarı değerlendirdi.

Bağlı ve Darp Edilmiş Halde Bulundu Olay yerine ulaşan ekipler, M.B.'yi (71) salonda boynundan ve ayaklarından iple bağlı, darp edilmiş halde buldu.

GÖZALTINA ALINDI

Tedavi ve Şikayet Süreci Hastaneye kaldırılan ve tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edilen M.B., eşinden şikayetçi oldu.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, eşini darp ettiği iddia edilen Soner Başkan (50) gözaltına alındı.

Tutuklanarak Cezaevine Gönderildi Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Soner Başkan, adliyeye sevk edildi. 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.