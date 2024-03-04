Jandarma çadırı bastı. 17 yıl sonra yakalandı

Mersin Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) uzun zamandır aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin çalışmasında hırsızlık suçundan 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan, aynı zamanda açık cezaevi firarisi olarak aranan S.G.'nin Tarsus ilçesinde kırsal bir bölgede çobanlık yaptığı belirlendi.

Şahsın çadırda kaldığını öğrenen ekipler operasyon yaptı. Hükümlü operasyonla yakalanarak, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, ekiplerin son bir hafta içerisinde uyuşturucu ticaretinden 17, yağma suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan 2 kişinin de aralarında olduğu toplam 672 aranan şahsı yakaladığı öğrenildi. Yakalanan şahıslardan 27’sinin sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.