Jandarma define avcılarına suçüstü yaptı

Kaynak: İHA
Jandarma define avcılarına suçüstü yaptı

Bursa'nın İznik ilçesinde define bulmak amacı ile kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.

İznik'in Çayırlı Mahallesi'nde define avına çıkan M.A. ve A.A. adlı iki zanlı kazı yapmak için kolları sıvadı. Define bulmak için bir bölgede kazı yapan şüphelileri devriye gezen jandarma ekipleri suçüstü yakaladı.

Ellerindeki malzemelere el koyulurken 2 şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü ardından mahkemeye sevk edildi.

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31 farklı suçtan aranan zanlı jandarma operasyonu ile yakalandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aranması bulunan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. Dolandırıcılık ve tehdit gibi 31 değişik suçtan aranan 25 yaşındaki H.M.A.'yı izleyen ekipler, şüphelinin babasının evinde saklandığını belirledi. Zanlıya yönelik operasyon yapan ekipler, H.M.A.'yı kıskıvrak yakaladı. İ

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