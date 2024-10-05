Jandarma ekipleri araçta uyuşturucu madde ele geçirdi

Kaynak: İHA
Jandarma ekipleri araçta uyuşturucu madde ele geçirdi

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta gerçekleştirilen aramada 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 500 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan araştırma sonucu E.F. (22) isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Olayın öğrenilmesinin ardından Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Narkotik Köpek Timi ekiplerince şahsın aracında yapılan aramada, 500 gram skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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