Jandarma ekiplerin uyuşturucu operasyonu. 7 şahıs yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, Erzurum merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti (TCK Md.188) suçunu örgütlü olarak işleyen 7 şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına alındığını bildirdi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonun sonucunda; 114 gr. metamfetamin, 70 gr. bonzai, 12 gr. esrar, 8 adet uyuşturucu nadde kullanma aparatı, 1 ad. 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet hassas terazi, 7 adet cep telefonu ve 1 adet 120 gb ssd kart ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığından uyuşturucu operasyonuna ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde uyuşturucu ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir.” İfadeleri kullanıldı.