Jandarma ekiplerinden kaçak kazıya suçüstü

Kaynak: İHA
Jandarma ekiplerinden kaçak kazıya suçüstü
Eskişehir'de gerçekleştirilen bir jandarma operasyonunda, tarihi eser arayışı içinde kaçak kazı yapan dört kişi suçüstü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikova İlçesi'ndeki bir konutta ve yan binalarında izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

Cumhuriyet Savcısının yönlendirmesiyle düzenlenen operasyonda, dört şüpheli kazı yaparken yakalandı.

Yapılan aramalarda, bir yılan kamera, bir levye, bir balyoz, bir şarjlı matkap, bir şarjlı kesici, dört el feneri ve üç çekiç ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na aykırı hareket' suçlamasıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldığı bildirildi.

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