Jandarma gübre altında servet buldu! Hırsızlar tanıdık çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Mardin’in Derik ilçesinde amcalarına ait çelik kasayı çalan iki kardeş düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarma suçlarını itiraf eden şüphelilerin çaldıkları çelik kasayı sakladıkları yeri gösterdi. Çelik kasanın içerisinde 3 milyon lira değerinde ziynet eşyası olduğu öğrenildi.

Derik ilçesine bağlı kırsal Ambarlı Mahallesi'nde yaşayan İsmet E.'ye ait olan ve içerisinde 3 milyon TL değerinde altınlarının bulunduğu çelik kasa çalındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, evdeki kasayı çalan kişilerin İsmet E.'nin yeğenleri olan F.E. ve A.E. kardeşler olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin, çaldıkları çelik kasayı açamayınca evlerinin önündeki hayvan gübresi yığının altında sakladıkları belirlendi. Jandarma ekipleri çalınan kasayı ve içindeki 3 milyon TL değerindeki altınları bularak sahibine teslim etti. Şüpheli kardeşlerin jandarmadaki ifade işlemleri devam ediyor.

Jandarma gübre altında servet buldu! Hırsızlar tanıdık çıktı

Jandarma gübre altında servet buldu! Hırsızlar tanıdık çıktı

Jandarma gübre altında servet buldu! Hırsızlar tanıdık çıktı

Jandarma gübre altında servet buldu! Hırsızlar tanıdık çıktı

Son Haberler
Kan donduran görüntü vatandaşları ayağa kaldırdı
Kan donduran görüntü vatandaşları ayağa kaldırdı
Yetersiz teklifi kabul etmiyoruz: Türkiye Kamu-Sen alanları doldurdu
Yetersiz teklifi kabul etmiyoruz: Türkiye Kamu-Sen alanları doldurdu
Özel'le Çerçioğlu'nun o görüntüsü gündem oldu
Özel'le Çerçioğlu'nun o görüntüsü gündem oldu
Eber Gölü’nde yangın alarmı: İtfaiye teyakkuzda!
Eber Gölü’nde yangın alarmı: İtfaiye teyakkuzda!
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sürpriz ziyaret
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sürpriz ziyaret