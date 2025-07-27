Jandarma poşetleri açınca gözlerine inanamadı! Oyuncak kutularından çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Eyüpsultan’da jandarma, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Sokak ortasında yapılan baskında şüphelilerin oyuncak poşeti kutusunda 50 adet tabanca ele geçirildi.

Eyüpsultan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yapan bir grubu yaklaşık 1 ay boyunca takibe aldı. Çalışmalarda şüphelilerin kaçakçılık yaptığının tespit edilmesi üzerine Jandarma ekipleri hazırlıklarını tamamlayarak harekete geçti.

KAÇAKÇILARA SOKAKTA OPERASYON

15 Haziran'da şüphelilere yönelik operasyon başlatan Jandarma ekipleri, 2 ayrı gruba eş zamanlı baskın yaptı. Sokakta yürüdükleri sırada şüphelileri durduran Jandarma ekipleri, şüphelilerin taşıdığı oyuncak poşetindeki karton kutuda 50 adet ruhsatsız tabanca, 50 adet şarjör ve 79 adet mermi ele geçirdi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon anı cep telefonu kamerasına yansıdı. O sırada operasyonu gören sürücüler ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı.Operasyonlarda yakalanan Y.A., U.A., B.E., K.G., O.Ö. ve B.G. gözaltına alındı. Jandarma karakolunda ifadeleri alınarak adli işlemlere tamamlanan 6 şüpheli, "Silah kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma poşetleri açınca gözlerine inanamadı! Oyuncak kutularından çıktı

Jandarma poşetleri açınca gözlerine inanamadı! Oyuncak kutularından çıktı

Jandarma poşetleri açınca gözlerine inanamadı! Oyuncak kutularından çıktı

Jandarma poşetleri açınca gözlerine inanamadı! Oyuncak kutularından çıktı

Jandarma poşetleri açınca gözlerine inanamadı! Oyuncak kutularından çıktı

Jandarma poşetleri açınca gözlerine inanamadı! Oyuncak kutularından çıktı

Jandarma poşetleri açınca gözlerine inanamadı! Oyuncak kutularından çıktı

Jandarma poşetleri açınca gözlerine inanamadı! Oyuncak kutularından çıktı

Jandarma poşetleri açınca gözlerine inanamadı! Oyuncak kutularından çıktı

Jandarma poşetleri açınca gözlerine inanamadı! Oyuncak kutularından çıktı

Son Haberler
“Piknik biter, çöp kalmaz! Geride sadece anı bırak!”
“Piknik biter, çöp kalmaz! Geride sadece anı bırak!”
Dakikalarca sopayla dövülmüştü! Yavru köpek hayati risk taşıyor
Dakikalarca sopayla dövülmüştü! Yavru köpek hayati risk taşıyor
Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in gelini gözaltına alındı
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi
Bolu’da 5 katlı apartmanda yangın paniği
Bolu’da 5 katlı apartmanda yangın paniği