Jandarma sahipsiz köpeklere reflektörlü tasma taktı

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sahipsiz köpeklerin gece şartlarında özellikle yollarda görünürlüklerinin artırılması için çalışma başlattı.

Bahşılı ilçesine bağlı Karaahmetli köyünde yaşayan köpeklere mama bırakan ekipler, terzide diktirdikleri reflektörle kaplı tasmaları sahipsiz köpeklere taktı. Uygulamayla köpeklerin kara yolunda gece fark edilmeleri sağlanıp kazaların önlenmesi sağlanıyor.

Ayrıca, sahipsiz köpekler için yapılan kulübeler ise şehrin farklı noktalarına bırakıldı.