Jandarma tekne bastı. 9 ton yakaladı

İHA'nın haberine göre, Sahil Güvenlik Mobil Radar Timi, Karadeniz'de 13 Mayıs Cumartesi gecesi bir balıkçı teknesinin yasak avcılık yapabileceğinden şüphelendi. Bunun üzerine tekne Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Görüntüleme Merkezi kamere sistemleri ile takibe alındı.

Söz konusu balıkçı teknesinin gece saat 01.30 sıralarında Ağva Deresi içerisine girdiği ve yasa dışı avlanan çok sayıda kalkan balığının nakledilmek üzere araca yüklendiği tespit edildi.

Sahil Güvenlik Şile Karakol Komutanlığı ve Şile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak kalkan balığı avcılığında kullanılan tekne ve araçta yapılan incelemelerde yaklaşık 9 ton ağırlığında 2 bin adet kalkan balığı ele geçirildi.

Yasak zamanda kalkan balığı avcılığı yapan kişilere toplam 197 bin 353 TL idari para cezası uygulandı. Daha sonra kaçak avcılıktan el konulan kalkan balıkları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından mülkiyeti kamuya geçme kararı alınarak, sosyal yardım kurumlarına bağışlandı.

Kalkan balığının üreme dönemi olması nedeniyle 15 Nisan ile 15 Haziran tarihleri arasında her türlü kalkan balığı avcılığı yasaklanmıştı.