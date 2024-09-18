Jandarmadan Aydın'da öğrencilere trafik eğitimi

Aydın'da jandarma ekipleri, öğrencilere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptı. Efeler Yılmazköy İlkokulu, Kuyucak Çobanisa İlkokulu ve Buharkent, Karpuzlu, Kuşadası ile Söke ilçelerinde eğitim gören toplam 238 öğrenciye Trafik Jandarması tarafından eğitim verildi. Öğrencilere yaya eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet sürme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük, yaya ve okul geçitlerinde nasıl hareket edileceği gibi önemli konularda bilgi aktarıldı. Eğitim programı sırasında okul servis araçları da kontrol edildi.