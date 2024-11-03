Jandarma'dan drone destekli denetim

Kaynak: İHA
Jandarma'dan drone destekli denetim

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde drone destekli trafik denetimi gerçekleştiren jandarma ekipleri, kurallara uymadığı tespit edilen 13 sürücüye idari para cezası uyguladı.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Güzelçamlı Mahallesi'nde Asayiş Timleri ile birlikte trafik denetimi gerçekleştirdi.

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Drone destekli yapılan denetimlerde ise emniyet kemeri, motosiklet sürücülerinin koruma başlığı (kask) kullanımı ve yaya önceliği konuları kontrol edildi.

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Kurallara uymadığı tespit edilen 13 sürücüye ise toplam 11 bin 415 TL trafik idari para cezası uygulandı. Trafik Jandarması tarafından sürücülere yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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