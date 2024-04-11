Jandarma’dan drone helikopterli denetim

Kaynak: İHA
Jandarma’dan drone helikopterli denetim
Düzce’de jandarma ekipleri bayram tatili nedeniyle drone helikopter ile denetim gerçekleştirdi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, trafik jandarması timleri görevli oldukları karayolu ağı üzerinde trafik güvenliğini artırmaya yönelik teknolojik adım attı.

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Düzce-Akçakoca D-655 karayolu ile Akçakoca- Zonguldak D-010 karayolu güzergahında, Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan cayrokopter ile trafik denetimi yaptı.

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Yapılan denetimlerde, 118 araç kontrol edildi. 4 araç ve 1 sürücü trafikten men edilirken aranan 1 şahıs yakalandı. Trafik kurallarını ihlal eden 13 sürücüye ise idari işlem uygulandı.

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Jandarma trafik timleri cayrokopter ve dron tipi hava araçları trafik denetim ve kontrollerine yeni bir boyut getirdi. Jandarma tarafından etkin ve verimli kullanılan yenilikçi yaklaşım, sürücüler üzerindeki algılanan yakalanma riskini artırarak trafik kurallarına uyumu teşvik ediyor.

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Bu tür trafik denetimleri, trafik kazalarının önlenmesi ve azaltılması konusunda önemli bir yaklaşım olarak görülüyor.

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