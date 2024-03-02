Jandarmadan Fethiye’de kumar operasyonu

Kaynak: İHA
Jandarmadan Fethiye’de kumar operasyonu
Muğla’nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesindeki bir kahveye jandarma tarafından yapılan operasyonda 73 bin TL para ile birlikte 4 kişi hakkında işlem yapıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye İlçesi Göcek Mahallesi'nde faaliyet gösteren İ.Ş. isimli şahsa ait kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi alındı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince işletmede yapılan kontrolde; oyun kağıtları ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 73 bin TL para ele geçirilmiştir.
Kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye idari yaptırım uygulanmış, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlem başlatıldı.

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