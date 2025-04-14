Jandarmadan kaçak kazı yapan definecilere baskın!

Afyonkarahisar'da yaptıkları kaçak kazı ile define arayan 5 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Sultandağı ilçesi Karakışla köyü yakınlarında meydana geldi. Bölgede kaçak kazı yaparak define arayan şahıslar oldu bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler kendilerini görünce kaçmaya çalışan bir aracı fark etti. Ardından aracın peşine düşen ekipler söz konusu aracı durdurdu ve içerisinde bulunan B.K., İ.B., Y.T., B.T., M.S.Y. isimli şahısları gözaltına aldı. Araçta arama yapan ekipler kazma, kürek, el dedektörü, beton kırıcı matkap, elektrik kablosu gibi malzemeler ile geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.