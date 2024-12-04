Jandarmadan kaçak parfüm ve güneş gözlüğü operasyonu

Kaynak: İHA
Jandarmadan kaçak parfüm ve güneş gözlüğü operasyonu

Antalya'da jandarma tarafından yapılan operasyonda kaçak parfüm, güneş gözlüğü ve cep telefonu kılıfı ele geçirildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla harekete geçen Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.Ç. isimli şüphelinin gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın yurt dışından getirmiş olduğu kaçak ürünleri bir depoda bulundurduğunu tespit etti. Depoda yapılan aramada çeşitli ünlü markalara ait toplam değeri yaklaşık 8.000.000 TL olan 8 bin 500 adet kaçak parfüm, 2 bin adet güneş gözlüğü, 3 bin adet cep telefonu kılıfı ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

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