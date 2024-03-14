Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Kaynak: İHA
Jandarmadan kaçak sigara operasyonu
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılık ile mücadele kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 3 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin Horasan ilçesinde yapılan arama faaliyeti neticesinde, 3 bin 500 paket kaçak sigara, 5 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 3 adet elektronik sigara, 25 kg. kaçak tütün, 20 kg. kaçak çay, 1 adet sigara dolum aleti yakalandı.

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazı açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kaçakçılık ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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