Jandarmadan kaçak sigara operasyonu

Jandarma ekiplerinin Horasan ilçesinde yapılan arama faaliyeti neticesinde, 3 bin 500 paket kaçak sigara, 5 bin adet içi tütünle doldurulmuş makaron, 3 adet elektronik sigara, 25 kg. kaçak tütün, 20 kg. kaçak çay, 1 adet sigara dolum aleti yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazı açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması maksadıyla, ilgili mevzuatın verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde kaçakçılık ile mücadelemize kararlılık ve azimle devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.