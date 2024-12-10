Jandarmadan kış lastiği denetimi: Araçlar tek tek kontrol edildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Jandarmadan kış lastiği denetimi: Araçlar tek tek kontrol edildi

Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte Erzincan'da şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar kontrol edildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince, zorunlu kış lastiği uygulamasının 1 Aralık tarihi itibariyle başlamasıyla birlikte Erzincan'da şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar tek tek kontrol edildi.

01 Aralık 2024- 01 Nisan 2025 tarihleri arasında "Ticari Araçlara Yönelik Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması" kapsamında uygulama gerçekleştiren jandarma trafik ekipleri sürücülere kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Trafikte güvenli sürüş ve kazaları önlemek için mutlaka kış lastiklerinin takılması gerektiğini kaydeden jandarma personeli, "Kış lastiği sadece bir kural değil sevdiklerinizle huzur içinde yolculuk yapmak için güvencedir. Kış lastiği yola ve hayata tutunmanızı sağlar" dedi.

Jandarmadan kış lastiği denetimi: Araçlar tek tek kontrol edildi

Jandarmadan kış lastiği denetimi: Araçlar tek tek kontrol edildi

Jandarmadan kış lastiği denetimi: Araçlar tek tek kontrol edildi

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