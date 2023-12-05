Jandarmadan maden kaçakçılarına operasyon

Erzurum'da yasadışı yollardan maden kaçakçılığı yapan kişiler Jandarma ekipleri tarafından yakalandı

KAYNAK: İHA
Jandarmadan maden kaçakçılarına operasyon

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar kapsamında Aşkale ilçesinde M.D. isimli şahsın yasadışı yollardan elde ettiği değerli madenleri satmaya çalıştığı yönünde bilgiler elde edilerek şahsın ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada, 13,6 ton krom madeni, 235 kg kemererit (değerli taş), 1 adet 9 mm tabanca, 57 adet 9 mm fişek, 1 adet kalem tabanca fişeği, 7 adet 7.62 mm fişek, 1 adet 5.56 mm fişek, 1 adet 5.56 mm manevra fişeği, 154 adet muhtelif çapta boş kovan ve 2 adet tarihi top mermisi kovanı ele geçirildi. M.D. adliyeye sevk edildi.

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