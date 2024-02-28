Jandarmadan "mengene" baskını

Kaynak: İHA
Jandarmadan "mengene" baskını
Gaziantep'te kumar, tombala, oyun makineleri ve illegal bahis suçlarına yönelik gerçekleştirilen "mengene" operasyonunda 10 kişi suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen “mengene” operasyonu kapsamında İslahiye ilçesinde Y.T. adlı şahsın iş yerine baskın yapıldı.

Baskın neticesinde kumar oynadığı belirlenen 10 şahıs suçüstü yakalandı. 10 şahsa idari para cezası verilirken işletme sahibi Y.T. hakkında kumar oynamak için yer ve imkân yaratmak suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Ele geçirilen iskambil kâğıtlarına ve suçtan elde edilen 3 bin 950 TL'ye el konuldu.

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