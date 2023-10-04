Jandarma'dan öğrencilere siber suç eğitimi



İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler her yaş grubundan bireyleri bilinçlendirmek amacıyla Akdeniz ilçesi Sabiha Çiftçi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, internet dolandırıcılığı, parola güvenliği ile sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında eğitim verdi.

Ekipler, icra edilen eğitim ile siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasını hedefliyor.