Jandarmadan okul çevrelerinde denetim

Kaynak: İHA
Jandarmadan okul çevrelerinde denetim
Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ara tatilin sona ermesiyle birlikte okul çevrelerinde denetim yaptı.

Çorum Valiliği’nden yapılan açıklamada, okul çağındaki çocuk ve gençleri çeşitli suçlardan korumak, çocukların suça sürüklenmesi ve suç mağduru olmasını engellemek, zararlı alışkanlıklardan korumak ve eğitimlerini güvenli ortamda sağlamanın önem arz ettiği belirtildi.

aw184518-02.jpg Çocukların okul heyecanına ortak olunduğunun ifade edildiği açıklamada, “Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nca sorumluluk bölgesinde bulunan toplam 89 ilk, orta ve lisede gün boyunca devriyeler görevlendirilerek denetimler yapılmış, servis araçlarının uygunlukları kontrol edilmiş, çocuklara başarılar dileyerek çeşitli hediyeler dağıtılmıştır. Önümüzdeki dönemde bütün okullarımızda benzer denetim ve ziyaretlere devam edilecek olup, tüm öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmesini dileriz” denildi.

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