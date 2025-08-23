Jandarmadan sahte belge operasyonu

Kaynak: İHA

Gaziantep’te, turizm taşımacılığı sektöründe sahtecilik yaptığı belirlenen 3 kişilik bir çete çökertildi. Çetenin belgelerde sahtecilik yaparak araçları genç gösterdiği iddia edildi.

Gaziantep'te tur araçlarının ruhsatları üzerinde silinti-kazıntı yaparak araçları 10 yaşından küçük gösterdikleri ve sahte tescil belgesi düzenleyerek araçları tur faaliyetlerinde kullandıkları tespit edilen 3 şahıs yakalandı.

Gaziantep'te İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına yönelik operasyon yapıldı. Operasyon çerçevesinde, turizm taşımacılığı alanında tur faaliyetleri düzenleyen bazı firmaların, tescil belgelerinde oynama yaparak araçları 10 yaşından küçük gösterdikleri, tur araçlarının ruhsatları üzerinde silinti-kazıntı yaptıkları ve sahte tescil belgesi düzenleyerek araçları tur faaliyetlerinde kullandıkları tespit edildi.

ÖRGÜT LİDERİ VE ÜYELERİ YAKALANDI

Yapılan tespitin ardından belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, suç örgütü lideri E.K. ile örgüt üyeleri K.K ve Ö.K'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 8 adet farklı araçlara ait sahte tescil belgesi, 5 adet cep telefonu ve sim kartı, 5 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet sahte belge ve 14 bin 700 TL suç geliri para ele geçirildi.

Örgüt lideri E.K. ile örgüt üyeleri K.K. ve Ö.K isimli şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

