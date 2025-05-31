Jandarma’dan sert müdahale! Tek tek toplandı

Sakarya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan, kamu huzurunu bozan ve abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücülerine yönelik jandarma ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 195 motosiklete işlem uygulandı, 30 motosiklet trafikten men edildi.

Akyazı ilçesi Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şehir genelinde trafik güvenliğini tehlikeye atan ve çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücülerine yönelik denetimlere aralıksız devam ediyor. Uygulamalarda toplam 21 motosiklet yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Teknik ve hukuki eksiklikleri tespit edilen 12 motosiklet ise Yediemin Otoparkı'na çekildi. Şehir genelinde trafik jandarması tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 195 motosiklete işlem uygulandı, kurallara aykırı kullanan 30 motosiklet trafikten men edildi.

Yetkililer, motosiklet sürücülerini trafik kurallarına uymaya, çevreye rahatsızlık verecek şekilde araç kullanmamaya ve egzoz sistemlerinde standart dışı değişiklikler yapmamaya çağırdı. Denetimlerin, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması ile kamu huzurunun sağlanması amacıyla artarak ve kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.