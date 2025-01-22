Jandarmadan silah ve tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı köyde ismi açıklanmayan bir şahsın evinde ruhsatsız silah ve tarihi eser bulunduğu yönünde bilgiye ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler, şahsın evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, bin 547 adet tabanca mermisi, 455 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje, 1 adet dedektör, 11 adet kaçak avcılıkta kullanılan ses yayın cihazı, 5 adet silah üstü dürbün, 2 adet gece görüş dürbünü ile 3 adet el dürbünü ele geçirdi.

Gözaltına alına şahıs, hakkında adli işlem başlatılmak üzere karakola götürülürken, aynı zamanda 76 bin 202 lirada idari para cezası yazıldı.