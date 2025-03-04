Jandarmadan şok baskın! Evi kumarhaneye çevirmişler: 66 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Jandarmadan şok baskın! Evi kumarhaneye çevirmişler: 66 gözaltı

Sakarya’nın Karasu jandarması aldığı ihbar üzerine bir eve düzenlediği operasyonda kumar oynayan 68 kişiyi suçüstü yakaladı.

Karasu Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyumculu Mahallesi'nde evin bir katının kaçak kahvehane olarak işletilip kumar oynatıldığını tespit etti. Jandarma ekipleri, akşam saatlerinde belirlenen adrese baskın yapıp, kumar oynayanları suçüstü yakaladı.

H.C. (69) ve M.C. (28), "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçlamasıyla gözaltına alındı. Kumar oynayan 66 kişiye "Kabahatler Kanunu" kapsamında toplam 610 bin 302 TL idari para cezası kesildi. İki şüpheli ise jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Jandarmadan şok baskın! Evi kumarhaneye çevirmişler: 66 gözaltı

Jandarmadan şok baskın! Evi kumarhaneye çevirmişler: 66 gözaltı

Jandarmadan şok baskın! Evi kumarhaneye çevirmişler: 66 gözaltı

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