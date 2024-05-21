Jandarmadan uyuşturucu çetelerine darbe

Jandarma'dan 17 ili kapsayan dev uyuşturucu operasyonu Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi. NARKOÇELİK-18 adı verilen operasyonda bir çok eve baskın düzenlendi.

Uyuşturucu satıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. O baskınlarda jandarma toplamda 1 ton 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Baskınlarda 16 milyon 218 bin uyuşturucu hap yakalanırken, 272 zehir taciri de gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinde operasyonla ilgili açıklama yapan Ali Yerlikaya şunları söyledi: