Jandarmadan uyuşturucu çetelerine darbe

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Jandarmadan uyuşturucu çetelerine darbe
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı. 17 ilde jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 1 Ton 57 kilo uyuşturucu, 16 milyon 218 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 272 zehir taciri yakalandı.

Jandarma'dan 17 ili kapsayan dev uyuşturucu operasyonu Yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi. NARKOÇELİK-18 adı verilen operasyonda bir çok eve baskın düzenlendi.

jan34.jpg

Uyuşturucu satıldığı belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. O baskınlarda jandarma toplamda 1 ton 57 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

haplar4.jpg

Baskınlarda 16 milyon 218 bin uyuşturucu hap yakalanırken, 272 zehir taciri de gözaltına alındı.

jan455.jpg

Sosyal medya üzerinde operasyonla ilgili açıklama yapan Ali Yerlikaya şunları söyledi:

ali-yerlikaya22.jpg

osmaniel44.jpg

osmanie-a44.jpg

İlgili Haberler
Türkiye'nin teknoloji devi iflasla boğuşuyor. TOGG'un üretim hattını da kurmuştu
Sıfır araç almayı düşünenler bu tarihe dikkat! Fiyatlar uçacak
Son Haberler
Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’un düğününden ilk kareler Magazin
Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk’un düğününden ilk kareler
Emeklileri yüzde 15 indirim. Resmi Gazete'de yayımlandı Ekonomi
Emeklileri yüzde 15 indirim. Resmi Gazete'de yayımlandı
Sınav stresi gençlerde abur cubur tüketimini artırıyor. Uzmanlar uyarılarını sıraladı Sağlık
Sınav stresi gençlerde abur cubur tüketimini artırıyor. Uzmanlar uyarılarını sıraladı
Selçuk Geçer: Hazır olun dolarda rekor artış olacak Ekonomi
Selçuk Geçer: Hazır olun dolarda rekor artış olacak
Meyve sebze etiketlerinde büyük vurgun. 6 kat artıyor Ekonomi
Meyve sebze etiketlerinde büyük vurgun. 6 kat artıyor
Canan Karatay uyuşturucu kadar bağımlılık yapan besini açıkladı Sağlık
Canan Karatay uyuşturucu kadar bağımlılık yapan besini açıkladı
İşte Hadise’nin makyajsız hali Magazin
İşte Hadise’nin makyajsız hali