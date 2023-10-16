Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Aksaray’da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli yakalandı.

KAYNAK: İHA
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda bir şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçti. İsmi ve adresi belirlenen şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri, 2 gün süren teknik ve fiziksel takibini ardından operasyon düzenledi.

Şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 516 gram sentetik cannabinoid bonzai, 38 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, 2 gram kenevir tohumu, 30 mililitre sıvı amfetamin, 2 adet uyuşturucu hap, 6 adet uyuşturucu içme aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 670 TL para ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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