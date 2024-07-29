Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Ülke genelinde Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon ve denetimleri devam ediyor. Tekirdağ’ın Kapaklı, Çerkezköy, Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde yapılan denetimler sonucunda 6 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Yapılan operasyon kapsamında 1 adet hassas terazi, 52 adet şeffaf kilitli poşet, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 13 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Aynı zamanda yine yapılan denetim sırasında 13 gram bonzai, 67 gram bonzai ve 100 ml A-M maddesi ve son olarak 2 gram metamfetamin ele geçirildi.