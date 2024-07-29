Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekiplerinin Tekirdağ’da düzenlediği uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonunda 6 kişi hakkında işlem yapıldığı açıklandı.

Ülke genelinde Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ve silah kaçakçılarına yönelik operasyon ve denetimleri devam ediyor. Tekirdağ’ın Kapaklı, Çerkezköy, Saray ve Süleymanpaşa ilçelerinde yapılan denetimler sonucunda 6 şahıs hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

Yapılan operasyon kapsamında 1 adet hassas terazi, 52 adet şeffaf kilitli poşet, 1 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 13 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Aynı zamanda yine yapılan denetim sırasında 13 gram bonzai, 67 gram bonzai ve 100 ml A-M maddesi ve son olarak 2 gram metamfetamin ele geçirildi.

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