Jandarmadan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

İlçe merkezinde 10 ekip 30 personel ile yapılan çalışmalar sonucunda, 2 bin 500 vatandaş hırsızlık ve dolandırıcılık konuları hakkında bilgilendirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro, Trafik Denetleme Büro amirlerinin ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, hırsızlık ve dolandırıcılık konularıyla ilgili kahvehaneler, muhtarlıklar, pazar yerleri, umuma açık iş yerleri ve parklarda yaklaşık 3 bin vatandaş bilgilendirildi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmeler sırasında, "Kendisini polis, asker, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtarak para ve altın isteyen kişilere itibar etmeyin" uyarısı yapıldı ve bu kişilerin dolandırıcı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, “Bankadan aradığını söyleyerek kredi kartı aidatınızı ve dosya masraflarınızı iade ediyoruz diyerek kart kart ve şifre bilgilerini isteyen kişilere inanmayın. İnternet sitelerinden alışveriş yaparken dikkatli olun, güvenilir siteleri tercih edin" denildi.