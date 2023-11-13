Jandarman 20 kilo uyuşturucuyla yakaladı

Denizli’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 20 kilo 500 gram kubar esrar maddesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

KAYNAK: İHA
Jandarman 20 kilo uyuşturucuyla yakaladı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik aralıksız olarak devam eden çalışmalarda, Pamukkale ilçesine bağlı Kocadere Mahallesi'nde ikamet eden M.A.'nın ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Gelen ihbarın ardından fiziki ve teknik takip çalışmalarını tamamlayan Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.

Şüphenin ikameti ve eklentilerinde narkotik detektör köpekleri Balya ve Artı’nın da katılımıyla yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 20 kilo 500 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Jandarma ekiplerce gözaltına alınan şüpheli M.A., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

aw075272-01.jpg

aw075272-03.jpg

aw075272-04.jpg

aw075272-05.jpg

Öne Çıkanlar
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Türkiye Kupası’nda 4. tur maçlarının programı belli oldu Spor
Türkiye Kupası’nda 4. tur maçlarının programı belli oldu
Yağmurlu havalar için saç modelleri Sağlık
Yağmurlu havalar için saç modelleri
Süt dişleri neden çok önemli Sağlık
Süt dişleri neden çok önemli
Amatör balıkçı yakaladı! Tam 41 kilo, poşete sığdıramadı sırtında taşıdı… Gündem
Amatör balıkçı yakaladı! Tam 41 kilo, poşete sığdıramadı sırtında taşıdı…
Sosyal medya facia Sağlık
Sosyal medya facia
Ünlü modelin galada fermuarı patladı Magazin
Ünlü modelin galada fermuarı patladı
Solunum yollarına dikkat Sağlık
Solunum yollarına dikkat