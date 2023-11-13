Jandarman 20 kilo uyuşturucuyla yakaladı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik aralıksız olarak devam eden çalışmalarda, Pamukkale ilçesine bağlı Kocadere Mahallesi'nde ikamet eden M.A.'nın ikametinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu ve satışını yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Gelen ihbarın ardından fiziki ve teknik takip çalışmalarını tamamlayan Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin adresine operasyon düzenledi.



Şüphenin ikameti ve eklentilerinde narkotik detektör köpekleri Balya ve Artı’nın da katılımıyla yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş 20 kilo 500 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Jandarma ekiplerce gözaltına alınan şüpheli M.A., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.