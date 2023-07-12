Jandarmanın durdurduğu araçta tarihi eserler ele geçirildi

Araçta yapılan incelemede Helenistik ve Roma dönemlerine ait tarihi eserler bulundu. Araçtaki 74 adet sikke ve 3 adet objenin kaçakçılık amacıyla taşındığı belirlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.