Jandarmanın durdurduğu araçta tarihi eserler ele geçirildi

Araçta yapılan incelemede Helenistik ve Roma dönemlerine ait tarihi eserler bulundu. Araçtaki 74 adet sikke ve 3 adet objenin kaçakçılık amacıyla taşındığı belirlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şüpheli bir araç, jandarma ekiplerince durduruldu.
Araçta yapılan incelemede Helenistik ve Roma dönemlerine ait tarihi eserler bulundu. Araçtaki 74 adet sikke ve 3 adet objenin kaçakçılık amacıyla taşındığı belirlendi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.