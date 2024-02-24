Jandarmayı gören uyuşturucu taciri, kaçmak isterken 5. kattan düştü

Kaynak: İHA
Jandarmayı gören uyuşturucu taciri, kaçmak isterken 5. kattan düştü
Denizli’de 18 yıl hapis cezasıyla aranmakta olan uyuşturucu taciri, jandarmanın geldiğini görünce 5’inci kattan aşağıya inmeye çalışırken düşüp ayağını kırdı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şüphelilerin yakalanması için yapılan araştırmalarda, hakkında “Uyuşturucu İmal Ticareti” ve “Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçundan 18 yıl 6 ay hapis cezası bulunan İsmail E. (38) isimli şahsın gizlendiği adres belirlendi.

6 katlı bir apartmanın 5’inci katında yer alan bir dairede saklanan İsmail E., jandarmanın dedektifleri olan JASAT ekiplerine ait araçları görünce, birbirine bağlayarak balkondan sarkıttığı yaklaşık 15 metrelik çarşaflar ile 5’inci kattan aşağı inmeye çalıştı. Aşağı inerken zemine çakılınca sağ ayağı kırılan İsmail E., bacağının acısına rağmen kaçmaya çalıştığı sırada JASAT dedektiflerince yakalandı. Ambulansla Server Gazi Hastanesine kaldırılan hükümlü tacir, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

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Jandarma ekiplerince tekerlekli sandalyeyle taşınan ve araca da askerlerin yardımıyla binebilen İsmail E., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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