Japon deprem uzmanından korkutan uyarı geldi. Risk altındaki 32 kenti tek tek saydı

Türkiye'nin deprem risk haritasına dair önemli açıklamalarda bulunan Moriwaki, Türkiye'de depremin yaşanmayacağı hiçbir il kalmadığını vurgulayarak, daha önce deprem beklenmeyen şehirlerde bile sarsıntıların meydana geldiğine dikkat çekti.

Moriwaki, Türkiye'de en büyük depremlerin Kuzey Anadolu Fay hattının geçtiği şehirlerde yaşanacağını söyleyerek 32 ili tek tek açıklayarak tek tek uyardı.

Japon uzman, acilen tedbirlerinin alınması gerektiğini vurgulayarak Türkiye'yi uyardı.

BATIDAKİ FAYLARI DA TETİKLİYOR

Moriwaki, "Doğu Anadolu fay hattı biriktirdiği enerjiyi serbest bırakmaya başladığından, batıdaki fay hatları da tetikleniyor. Bu durum, Adana'da meydana gelen depremin nedeni olarak değerlendirilebilir ve fay hattının Kıbrıs'a doğru ilerlemesi Akdeniz bölgesinde daha fazla depreme yol açabilir" değerlendirmesinde bulundu.

"FAY HATLARI DOMİNO TAŞI ETKİSİYLE ÇALIŞIR"

Moriwaki, "Türkiye'deki fay hatları birbirlerini öylesine baskılamaya başladı ki, deprem riski düşük olduğu düşünülen şehirlerde bile sarsıntılar yaşanmaya başladı" dedi.

Konya'daki depremin de bu baskının bir sonucu olduğunu belirten Moriwaki, "Fay hatları bir domino taşı etkisiyle çalışır; biri hareket ettiğinde diğerleri de harekete geçer" dedi.

Japon uzman, İzmir'de 7 büyüklüğünde bir deprem beklemediği söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"İzmir üzerinden geçen fay hattının çok ince bir fay hattı olduğunu görüyoruz. İnce fay hattının meydana getireceği depremler maksimum 5 ve 6 şiddetinde olur. 7 büyüklüğünde bir depremin olması çok zor bir olasılık. Ancak İzmir'de yaşanan büyük deprem biliyorsunuz ki Yunanistan merkezliydi. İzmir'de kırılmayan hatlar var ve bu sebepten o bölgede bir depremin olması kaçınılmazdır."

İLLERİ TEK TEK SAYDI

"Türkiye'de en büyük depremler ise Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği yerlerde meydana gelecek" ifadelerini kullanan Moriwaki, illeri tek tek sıralayarak uyardı. Moriwaki şunları söyledi:

"Kuzey Anadolu fay hattı, dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif fay hatlarından biridir. Bu yüzden, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkâri, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt’te yaşayan vatandaşlar ekstra önlemler alması gerekir."

BEKLENEN İSTANBUL DEPREMİ

Japon uzman beklenen büyük İstanbul depremine de değinerek, megakentin zemini kötü olan yerlerine dikkat çekti. Yumuşak zeminli yerleri sıralayan Moriwaki, "Atatürk Havalimanı Batı tarafta. Yani Ataköy, Zeytinburnu, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Avcılar, Yeşilköy. O bölge yumuşak. Ama yine de zeminde kazıklı sistem gibi iyileşme yaptıktan sonra bina yapılırsa sıkıntı olmaz. Anadolu yakası da Avrupa yakası da iki tarafta sert, iyi zeminse depremde fazla hasar olmuyor. Ama 99 depreminde Avcılar’da yıkılan bina çoktu. Çünkü yumuşak zemindi. Deprem dalgaları yavaş giderken yumuşak zemine gelince dalga çok oluyor" açıklamasında bulundu.