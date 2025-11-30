Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki’den Türkiye’ye çarpıcı uyarılar Erzurum Kitap Fuarında yaptığı konuşmada Türkiye’nin deprem gerçekliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Moriwaki, “Japonya’da 4 tektonik levha varken, Türkiye tam 6 levhayla dünyanın jeolojik açıdan en karmaşık ülkelerinden biri. Anadolu levhası; Arap, Afrika, Ege Denizi, Karadeniz ve dev Avrasya levhasıyla çevrili. Bu kadar çok ve aktif levhanın kesiştiği başka bir ülke yok. Dolayısıyla biz bir deprem ülkesinde yaşıyoruz ve bunu kabullenip ona göre hazırlanmak zorundayız” dedi.“

'ASLA MERDİVENE KOŞMAYIN'

”Deprem anında en sık yapılan hatalardan birinin merdivenlere yönelmek olduğunu vurgulayan Moriwaki, “Merdivenler binanın en zayıf noktalarından biridir. 2020 İzmir depreminde sadece merdivenlerin çöktüğü binalar gördük. 6 Şubat depremlerinde de en büyük hasar yine merdiven boşluklarında yaşandı. Deprem başlar başlamaz çök-kapan-tutun yapın ve yanınızda sağlam bir mobilyanın yanında ‘yaşam üçgeni’ oluşturun. Merdiven ölümcül olabilir” uyarısında bulundu.

DEPREM ÇANTASINDAKİ İKİ KURTARICI: TUZ VE STREÇ FİLM

Moriwaki, deprem çantasında bulunması gereken eşyalar arasında iki ilginç öneride daha bulundu:“Tuz, enkaz altında uzun süre mahsur kalırsanız vücudunuzdaki elektrolit dengesini korumak için hayati önem taşıyor. Susuz 3 gün, yiyeceksiz 3 hafta dayanabilirsiniz ama tuz olmadan birkaç günde ciddi güç kaybı yaşarsınız. Küçük bir poşet tuzu çantanızda bulundurun, 2-3 günde bir dilinizin ucuna değdirecek kadar yeter.”

“Streç film ise soğuk havalarda hayat kurtarır. 6 Şubat’ta insanlar pijamayla dışarı çıktı, hava sıfırın altındaydı. Üzerinizde mont yoksa pijamanın üstüne kalın bir şekilde streç film sarın; vücut ısısını içeride tutar, adeta bir termal battaniye görevi görür.”

'JAPONYA’DA ÇOCUKLAR ANA OKULUNDA ÖĞRENİYOR'

Türkiye’de yapılan deprem tatbikatlarının yetersiz olduğunu belirten Moriwaki, Japonya’daki sistemi örnek gösterdi: “Bizde anaokulundan itibaren oyunlarla başlıyor eğitim. Her ay okulda bir, mahallede bir tatbikat yapılıyor. Çocuk düdük sesini duyduğunda otomatik olarak ne yapacağını biliyor. Türkiye’de ise tatbikat arası bir yıl olunca çocuklar da büyükler de unutuyor.”

Moriwaki son olarak, “Deprem öldürmez, bina öldürür. Ama bireysel olarak alabileceğimiz tedbirler de hayat kurtarır. Lütfen çantanızı hazırlayın, yaşam üçgenini öğrenin ve merdivenlerden uzak durun” çağrısında bulundu.