Japon jetleri Avrupa’ya uçuyor: Küresel güvenlikte yeni dönem

Japonya, tarihinde bir ilke imza atarak savaş uçaklarını Avrupa’ya gönderme kararı aldı. Bu karar, Tokyo’nun küresel güvenlik politikalarında daha etkin bir rol üstlenme çabasının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İngiltere ile Japonya arasındaki askeri iş birliğinin yeni bir boyut kazanacağı bu gelişme, uluslararası aktörler tarafından da mercek altına alınmış durumda. Japonya'nın yeni iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilen bu sevkiyatla beraber Japonya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Avrupa’ya savaş uçağı gönderen ilk Asya ülkesi olacak.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAVA KUVVETLERİ İŞ BİRLİĞİ

Japonya ile Avrupa ülkeleri arasındaki hava kuvvetleri iş birliği, son yıllarda önemli bir ivme kazandı. 2016’da İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait dört Eurofighter Typhoon uçağı, Japonya’daki Misawa Hava Üssü’nde düzenlenen Guardian North 16 tatbikatına katılım sağladı ki söz konusu gelişme İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir Avrupa ülkesinin Japonya’ya savaş uçağı gönderdiği ilk etkinlik olarak kayıtlara geçmişti.

2021 yılında ise Almanya Luftwaffe’ye ait altı Eurofighter, 2023'de de Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne bağlı iki Rafale uçağı, PEGASE misyonu kapsamında Japonya’ya uçtu. Mevzu bahis tatbikatlar, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgeleri arasındaki askeri bağların güçlenmesi ile nihayetlendi.

İNGİLTERE İLE STRATEJİK ORTAKLIK

Japonya’nın Avrupa’ya savaş uçağı gönderme kararı, İngiltere ile süregelen stratejik ortaklığın doğal bir yansıması olarak görülüyor. Şu anda Japonya, İngiltere’nin HMS Prince of Wales uçak gemisi etrafında oluşturulan grup aeronavalini ağırlıyor. Ziyarette dikkat çeken olay, gemideki bir F-35B savaş uçağının Kagoshima Havalimanı’na acil iniş yapması oldu. Bu olay, iki ülke arasındaki iş birliğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Tokyo ve Londra, bu ziyaret kapsamında askeri iş birliğini daha da derinleştirme taahhüdünde bulundu. İki ülke, Global Combat Air Programme (GCAP) adı verilen projede de birlikte çalışıyor. GCAP, Japonya, İngiltere ve İtalya’nın ortaklaşa geliştireceği 6. nesil savaş uçağını hedefliyor. Proje, üç ülkenin teknolojik ve askeri kapasitelerini birleştirerek gelecekteki hava muharebe sistemlerinde liderlik yapmayı amaçlıyor.

“ALTIN ÇAĞ” VURGUSU

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Japonya ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Birleşik Krallık ve Japonya, savunma alanında altın bir çağ yaşıyor,” ifadelerini kullandı; Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani ile düzenlenen ortak basın toplantısında da iki ülke arasındaki stratejik uyum vurgulandı.

Healey ve Nakatani’nin ortak bildirisinde ise “Uluslararası güvenlik ortamının giderek zorlaşması ve Euro-Atlantik ile Hint-Pasifik bölgelerinin güvenliği ile refahının ayrılmaz olduğu gerçeği göz önüne alındığında, iki ülke savunma kapasitelerini güçlendirme ve güvenlik iş birliğini artırma konusunda kararlıdır,” ifadelerine yer verildi.

KÜRESEL GÜVENLİKTE YENİ BİR SAYFA

Japonya’nın savaş uçaklarını Avrupa’ya gönderme kararı, sadece iki ülke arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda küresel güvenlik dinamiklerini de etkileyecek.

Uzmanlar, bu hamlenin Asya-Pasifik ve Avrupa arasındaki stratejik bağları güçlendireceğini ve NATO ile Japonya arasındaki iş birliğini artırabileceğini belirtiyor.

Özellikle Çin’in bölgedeki artan etkisi ve Rusya-Ukrayna çatışmasının küresel yansımaları, bu tür iş birliklerini daha da kritik hale getiriyor.

GELECEĞE YÖNELİK BİR ADIM

Japonya’nın Avrupa’ya savaş uçağı gönderme kararı, sadece askeri bir hamle olmanın ötesinde, Tokyo’nun küresel güvenlik sahnesinde daha aktif bir rol üstlenme arzusunu yansıtıyor.

İngiltere ile yürütülen ortak projeler ve artan iş birliği, her iki ülkenin de barış ve istikrarı koruma hedefinde birleştiğini gösteriyor. Bu tarihi adım, uluslararası toplumun dikkatle izlediği bir gelişme olarak önümüzdeki yıllarda daha fazla yankı uyandırabilir.