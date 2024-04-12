Japon olmayan ilk sumo şampiyonu 54 yaşında öldü

2.03 metre boyunda ve 226,79 kilo ağırlığında olan Akebono'nun ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak açıklandı.

Japonya dışında doğan ilk büyük 'Yokozuna' sumo şampiyonu Akebono'nun asıl adı Chad George Haaheo Rowan'dı.

TARO AKEBONO KİMDİR?

Taro Akebono, 1969 yılında Hawai'de dünyaya geldi.

18 yaşında Tokyo'ya yerleşen Akebono, kariyerine Mart 1998'de başladı.

Kariyeri boyunca 11 büyük turnuva zaferi yaşayan sumo güreşçisi, 1993 yılında Japon olmamasına rağmen ‘yokozuna’ unvanını kazanarak bu rütbeye ulaşan ilk yabancı oldu ve bu onuru kazanan dördüncü güreşçi olarak tarihe geçti. Üç yıl sonra, Nisan 1996’da, Japonya ona vatandaşlık vererek onurlandırdı.

2001 yılında son mücadelesini verip emekliye ayrıldıktan sonra, sumo güreşçileri yetiştirmeye yönelik çalışmalara başladı.

Yazar Mark Panek, Akebono’nun yaşam öyküsünü “Gaijin Yokozuna: Chad Rowan’ın Biyografisi” isimli bir kitapta topladı.

1998 Nagano Kış Olimpiyatları’nın açılış töreninde, Japon sumo geleneğinin kutsal ritüelini sergilemek üzere özel olarak seçildi.