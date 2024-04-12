Japon olmayan ilk sumo şampiyonu 54 yaşında öldü

Selahattin Ekrekli
Japon olmayan ilk sumo şampiyonu 54 yaşında öldü
Japonya dışında dünyaya gelen ilk sumo şampiyonu Taro Akebono, 54 yaşında vefat etti.

2.03 metre boyunda ve 226,79 kilo ağırlığında olan Akebono'nun ölüm nedeni kalp yetmezliği olarak açıklandı.

2024-akebono-taro-first-foreign-893163405.webpJaponya dışında doğan ilk büyük 'Yokozuna' sumo şampiyonu Akebono'nun asıl adı Chad George Haaheo Rowan'dı.

japon-olmayan-ilk-sumo-sampiyonu-taro-akebono-54-yasinda-hayatini-kaybetti-51z6.webp

TARO AKEBONO KİMDİR?
Taro Akebono, 1969 yılında Hawai'de dünyaya geldi.

18 yaşında Tokyo'ya yerleşen Akebono, kariyerine Mart 1998'de başladı.

Kariyeri boyunca 11 büyük turnuva zaferi yaşayan sumo güreşçisi, 1993 yılında Japon olmamasına rağmen ‘yokozuna’ unvanını kazanarak bu rütbeye ulaşan ilk yabancı oldu ve bu onuru kazanan dördüncü güreşçi olarak tarihe geçti. Üç yıl sonra, Nisan 1996’da, Japonya ona vatandaşlık vererek onurlandırdı.

2001 yılında son mücadelesini verip emekliye ayrıldıktan sonra, sumo güreşçileri yetiştirmeye yönelik çalışmalara başladı.

Yazar Mark Panek, Akebono’nun yaşam öyküsünü “Gaijin Yokozuna: Chad Rowan’ın Biyografisi” isimli bir kitapta topladı.

1998 Nagano Kış Olimpiyatları’nın açılış töreninde, Japon sumo geleneğinin kutsal ritüelini sergilemek üzere özel olarak seçildi.

240411-akebono-taro-vl-1123a-42ac50.webp

İlgili Haberler
Flaş... Flaş.. Süper Lig'e yabancı VAR hakemi geliyor. TFF açıkladı
Süper Lig'de sona doğru! Heyecan devam ediyor. Maçlar biter bitmez yazacaklar
İrfan Can Kahveci Fenerbahçe tarihine geçti. Büyük başarı
Sadettin Saran elinde tespihle bir anda canlı yayını bastı
PSG Osimhen için gözünü kararttı. Dev bonservis
Beşiktaş: 34 Samsunspor: 11
Beşiktaş: 34 Samsunspor: 11
'İsmail Kartal Ali Koç düşmanlarının ekmeğine yağ sürdü. Kova Livakovic'
'İsmail Kartal Ali Koç düşmanlarının ekmeğine yağ sürdü. Kova Livakovic'
Fenerbahçe nasıl tur atlar? Olympiakos'u nasıl eler?
Fenerbahçe nasıl tur atlar? Olympiakos'u nasıl eler?
Dünya bu kadının fantastik taç atışını konuşuyor
Ne diyorsun Hakan Çalhanoğlu? Galatasaray sorusuna şaşırtan cevap
Ne diyorsun Hakan Çalhanoğlu? Galatasaray sorusuna şaşırtan cevap
Beşiktaş federasyona verdi veriştirdi. Mektup da göndermiş
Beşiktaş federasyona verdi veriştirdi. Mektup da göndermiş
Liverpool'a gol yağdırdılar. Yok artık Atalanta
Liverpool'a gol yağdırdılar. Yok artık Atalanta
Son Haberler
Tepsi Kebabı nasıl yapılır? Tepsi Kebabı için gerekli malzemeler neler? Yemek Tarifleri
Tepsi Kebabı nasıl yapılır? Tepsi Kebabı için gerekli malzemeler neler?
Uçakta sigara içen isteyen kadın yolcu ortalığı birbirine kattı: Her yerim bomba patlatırım Gündem
Uçakta sigara içen isteyen kadın yolcu ortalığı birbirine kattı: Her yerim bomba patlatırım
Petrol haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor Ekonomi
Petrol haftayı kazançla kapatmaya doğru ilerliyor
Mahalleli özel giysi giyerek toprağa verdi. Unutulan kabus geri döndü Sağlık
Mahalleli özel giysi giyerek toprağa verdi. Unutulan kabus geri döndü
Lafla peynir gemisi yürümez atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Lafla peynir gemisi yürümez atasözünün anlamı nedir?
Güney Kore Merkez Bankası pas geçti Ekonomi
Güney Kore Merkez Bankası pas geçti