Japon ordusundaki cinsel saldırı skandalında 3 eski askere hapis cezası

Japonya’da mahkeme, bir kadın askere yönelik cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan 3 eski askeri 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezaların 4 yıl ertelenmesine karar verdi.

KAYNAK: İHA
Japon ordusundaki cinsel saldırı skandalında 3 eski askere hapis cezası

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) eski mensubu 24 yaşındaki Rina Gonoi adlı askerin 3 erkek meslektaşı tarafından cinsel saldırıya uğramasına ilişkin dava sonuçlandı. Fukuşima Bölge Mahkemesi, Shutaro Shibuya, Akito Sekine ve Yusuke Kimezawa adlı 3 eski askere 2 yıl hapis cezası verdi. Cezaların 4 yıl ertelendiği belirtilirken, duruşma sonrasında yaptığı açıklamada kararın simgesel bir önem taşıdığına dikkat çeken davacı Gonoi, mahkemenin hükmünün sanıkların suçunu kanıtladığını söyledi. Eski askerlerin suçları ile yüzleşmelerini ve eylemleri üzerinde düşünmelerini istediğini ifade eden Gonoi, “Bu kararın başka mağdurları konuşmaya teşvik etmesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

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HİKAYESİNİ PAYLAŞARAK DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKMİŞTİ

Rina Gonoi Ağustos 2021’de yapılan bir eğitim tatbikatı sırasında 3 erkek meslektaşı tarafından cinsel saldırıya uğradığı gerekçesiyle SDF’ye ihbarda bulunmuş, ancak sonuç alamamıştı. Geçtiğimiz yıl hikayesini sosyal medya üzerinden paylaşan ve kamuoyunun dikkatini çeken Gonoi, kendisine saldıran 3 asker hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Soruşturma delil yetersizliği nedeniyle düşerken, skandalın kamuoyuna yansıması üzerine 5 asker görevden alınmış, 4 asker disiplin cezasına çarptırılmıştı. Ayrıca Japonya Savunma Bakanlığı Gonoi’den özür dilemişti.

Gonoi, geçtiğimiz Ocak ayında ise görevden alınan 5 askere ve hükümete dava açmıştı.

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