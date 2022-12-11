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Japon şirketin Ay görevi başladı

Japon iSpace şirketi, Ay'a göndermeyi hedeflediği uzay aracını, SpaceX'e ait Falcon-9 roketi ile fırlattı. Uzay aracının gelecek yıl nisan ayının sonunda Ay yüzeyine inmesinşn beklendiği açıklandı.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 13:57
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Japonlara ait iSpace şirketinin Ay görevinin başladığı duyuruldu

Japon şirketin Ay görevi başladı
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Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ürettiği uzay taşıtlarını taşıyacak olan SpaceX üretimi Falcon-9 roketi ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

HAKUTO-R Mission 1 ile fırlatılan roket NASA'nın küçük uydusunu da taşıyor.

Görev çerçevesinde 2 robotik gezici ve BAE tarafından geliştirilen 4 tekerlekli Rashid keşif aracını da Ay yüzeyine ulaştırması beklenen M1 uzay aracının kalkıştan yaklaşık 47 dakika sonra Falcon 9 roketinden ayrılarak Ay yolculuğuna başlayacağı bildirildi.

Dünya'dan yaklaşık 380 bin kilometre uzakta olan Ay'a doğru yol alacak olan uzay aracının gelecek yıl nisan ayının sonunda Ay yüzeyine inmesi bekleniyor.

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