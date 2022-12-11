Japon şirketin Ay görevi başladı

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Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ürettiği uzay taşıtlarını taşıyacak olan SpaceX üretimi Falcon-9 roketi ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.
HAKUTO-R Mission 1 ile fırlatılan roket NASA'nın küçük uydusunu da taşıyor.
Görev çerçevesinde 2 robotik gezici ve BAE tarafından geliştirilen 4 tekerlekli Rashid keşif aracını da Ay yüzeyine ulaştırması beklenen M1 uzay aracının kalkıştan yaklaşık 47 dakika sonra Falcon 9 roketinden ayrılarak Ay yolculuğuna başlayacağı bildirildi.
Dünya'dan yaklaşık 380 bin kilometre uzakta olan Ay'a doğru yol alacak olan uzay aracının gelecek yıl nisan ayının sonunda Ay yüzeyine inmesi bekleniyor.
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