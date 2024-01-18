Japonya ABD'den füze satın alacak

Japonya, Amerika Birleşik Devletleri’nden 400 adet Tomahawk füzesi ve bu füzelerin işletilmesi için gerekli olan ekipmanı satın almak üzere bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru ve ABD’nin Tokyo Büyükelçisi Rahm Israel Emanuel arasında, Japonya’nın başkenti Tokyo’da gerçekleşen bir görüşme sırasında yapıldı.

Bu görüşme sırasında, Bakan Kihara ve Büyükelçi Emanuel, ABD’den kara konuşlu 400 adet Tomahawk seyir füzesi satın almak üzere bir anlaşma imzaladılar. Bu anlaşma kapsamında, Japonya toplamda 254 milyar yen (yaklaşık 1,7 milyar dolar) ödeme yapacak. Bu ödeme, Japonya Savunma Bakanlığı tarafından belirtildiği üzere, Nisan 2025’ten itibaren 3 yıl içinde gerçekleştirilecek.

Bakan Kihara, görüşme sırasında, Japonya’nın “giderek daha karmaşık hale gelen güvenlik ortamı” nedeniyle, ABD’den Tomahawk füzelerinin tedarik sürecini hızlandırdığını ifade etti. ABD Büyükelçisi Emanuel ise, ülkesinin Mart ayından itibaren Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’ne Tomahawk füzelerinin kullanımı konusunda eğitim vereceğini duyurdu.