Japonya Ay'a yumuşak iniş denemesi yapacak

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Japonya Ay'a yumuşak iniş denemesi yapacak
Japonya, yarın Ay’a yumuşak iniş denemesi gerçekleştirecek. İnişin başarılı olması durumunda Japonya, Ay'a uzay aracı indiren 5’nci ülke olarak tarihe geçecek.

Ülkeler arasındaki uzay yarışında rekabet giderek artarken, Japonya’yı bu yarışta büyük bir atılımla öne taşıyabilecek kritik tarih yaklaştı. Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) daha önce yörüngeye gönderdiği SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) adlı insansız uzay aracının bugün yerel saatle 00.20'de (TSİ 18.20) Ay yüzeyine yumuşak iniş denemesi yapacağı aktarıldı. Yaklaşık 20 dakika süreceği tahmin edilen inişte iki atletizm parkuru büyüklüğündeki bir bölgeye konumlanmayı deneyecek aracın Ay’ın keşfinde önemli rol oynayacağı belirtildi.

UZAY YARIŞINDA JAPONYA’DAN ATILIM

Daha önce iki kez küçük asteroitlere iniş yapan JAXA, şimdi daha zor olan Ay’a insansız inişi gerçekleştirerek Japonya’nın uzay yarışındaki varlığını dünyaya kanıtlamayı amaçlıyor. SLIM'in Ay’a yumuşak inişinin Japonya'nın hafif uzay araçları üretimi konusundaki başarısını göstermesi bakımından önemli olduğu vurgulanıyor. Uzmanlar, SLIM’in Ay’a iniş görevlerinin maliyetini azaltarak dünya çapındaki uzay kuruluşlarına ayın kapılarını açabileceğini ifade ediyor. Japonya SLIM adlı uzay aracını Ay yüzeyine indirerek eski Sovyetler Birliği, ABD, Çin ve Hindistan'dan sonra Ay'a araç indiren 5’nci ülke olmayı amaçlıyor.

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