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Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı

Japonya bankası Nomura, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yedi gelişmekte olan ekonomide 'kur krizi' yaşanması riskine işaret etti ve oran verdi.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 18:06
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Japonya bankası Nomura aralarında Türkiyenin de bulunduğu ülkeler için dolar kuru krizi uyarısı yaptı

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için kur krizi uyarısı. Reuters açıkladı
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Nomura, Türkiye, Mısır, Romanya, Sri Lanka, Çek Cumhuriyeti, Pakistan ve Macaristan'da kur krizi yaşanma riski olduğunu belirtti. Japonya bankası, "Damocles" isimli risk uyarı sistemindeki 32 ülkeden 22'sinin maruz kaldığı risklerin mayıs ayından beri arttığını, en çok artışın ise Çek Cumhuriyeti ve Brezilya'da görüldüğünü bildirdi.

Risk hesaplama modelindeki 32 ülkenin toplam risk puanı, mayıs ayındaki 1,744 seviyesinden 2,234'e yükseldi.

KRİZ DÖNEMİ PUANLARINA YAKIN

Nomura ekononomistleri bu toplam puanı "gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine yönelik geniş tabanlı riskin arttığına dair felaket habercisi" olarak nitelendirirken, "Bu, Haziran 1999'dan beri görülen en yüksek toplam puan olduğu gibi, Asya krizinin en ağır hissedildiği dönemde gördüğü 2,692 zirvesinden de uzak değil" dedi.

"Damocles" isimli risk uyarı sisteminde ülkelerin döviz rezervleri, döviz kuru, mali görünümleri ve faiz oranlarına dair sekiz gösterge temel alınıyor.

KUR KRİZİ YAŞANMASI İHTİMALİNİ AÇIKLADI

Nomura 1996 yılından bu yana gelişmekte olan ülkelerde yaşanan 61 farklı kur krizinin verilerini baz alarak, 100'ün üzerinde puan alan ülkelerde 12 ay içinde kur krizi yaşanmasına yüzde 64 ihtimal veriyor.

Türkiye ile Sri Lanka'nın puanı 138 olarak açıklanırken, en yüksek puan ise 165 ile Mısır'ın oldu. Mısır'ın para birimi bu sene iki kere sert değer kaybetmiş, hükümet Uluslararası Para Fonu (IMF) programına başvurmuştu.

Nomura'nın G7 ülkelerine yönelik risk hesabında da Japonya dışında her biri 100 eşiğinin üzerinde puan alırken en yüksek puanlar, ABD ile İngiltere'nin oldu.

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