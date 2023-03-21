Japonya Başbakanı Kişida, Ukrayna'da Zelenskiy ile görüşecek

Japonya Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Japon Başbakan Kişida, Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek.

Kişida, mayısta Hiroşima'da ev sahipliği yapacağı G7 Liderler Zirvesi öncesi, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik kararlı desteğini vurgulayacak. Başbakan Kişida, yarın da Polonya'yı ziyaret edecek.

Japon Başbakan, Rusya-Ukrayna krizinin başladığı Şubat 2022'den beri, Ukrayna'yı ziyaret etmeyen tek G7 ülkesi lideriydi.

Kişida, Ukrayna'dan gelen davetler üzerinde, yaptığı açıklamada, bu ülkeyi ziyaretine yönelik uygun zamanın beklendiğini söylemişti.