Japonya Dışişleri Bakanı Çin’i ziyaret etti

Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Beijing’deki görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi için önemli bir adım attı. İki Asya devinin karşılıklı çıkarlar doğrultusunda güçlü bir işbirliği kurmayı amaçladığı toplantıda, Japonya ve Çin’in bölgede barış ve refah sağlama sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği vurgulandı.

Japonya'dan Çin'e tatbikat mesajı

JAPONYA VE ÇİN ARASINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Tokyo ve Beijing, uzun süredir devam eden gerilimlerin ardından ilişkileri düzeltilmesi adına somut adımlar atmaya başlıyor. Bakan Iwaya, Çinli yetkililerle yaptığı görüşmede, iki ülkenin işbirliği ve karşılıklı çıkarlar doğrultusunda sağlam bir stratejik ilişki kurmalarının önemini belirtti. Bu ifade, son yıllarda, özellikle 2023 yılında dönemin Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in San Francisco’daki görüşmesinin ardından gündeme gelmişti.

Iwaya, Japonya’nın Çin’in hava sahasına ve sularına yönelik askeri ihlalleri konusundaki tutumunu yineledi ve Çin’de tutuklu bulunan Japon vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etti. Ayrıca, Japon deniz ürünlerine getirilen yasağın kaldırılmasını istedi. Japonya’nın dış politika stratejisinin temelini oluşturan bu konular, iki ülkenin güvenlik ve ticaret ilişkilerini doğrudan etkiliyor.

Çin'den Japonya'ya misilleme uyarısı

VİZE DÜZENLEMELERİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Iwaya’nın ziyareti sırasında ayrıca, Japonya'nın Çinli vatandaşlar için vize şartlarını kolaylaştırma planlarını duyurdu. 2025 ilkbaharından itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeye göre, yüksek gelirli Çinli vatandaşlar için 10 yıllık çoklu giriş vizesi verilecek, mevcut 3 ve 5 yıllık vizelerin şartları ise hafifletilecek. Ayrıca grup turistlerinin Japonya’da kalış süresi 15 günden 30 güne çıkarılacak. Çin de geçen ay Japon vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasına tekrar başladı ve kalış süresini 30 güne uzattı.

JAPONYA-ÇİN TİCARİ İLİŞKİLERİNDE CANLANMA BEKLENTİSİ

Japonya’nın, Çin’den gelen deniz ürünleri ithalat yasağını kaldırmayı planladığı ve bu adımın 2025’in ilk yarısında hayata geçebileceği belirtiliyor. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Japonya deniz ürünleri ithalatına ilişkin denetimlerin yapılacağını ancak bu sürecin ardından yasağın kaldırılacağını duyurdu. Bu gelişmeler, ticaretin yeniden canlanması ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin arttırılması açısından kritik önem taşıyor.

Bu ziyaret, Japonya ve Çin’in uzun vadede daha derin ekonomik, kültürel ve diplomatik işbirlikleri kurma yolunda attıkları ilk adımlardan biri olarak kayda geçti.