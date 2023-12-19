Japonya düşük faize devam etti

Merkez Bankaları yılın son faiz kararlarını verirken seneyi kapatmaya hazırlanıyor. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle hayli zor aşamalardan geçen ülkeler, sıkılaşma politikasına yönelirken, bazı Merkez Bankaları ise genişleyici politikadan devam etti.