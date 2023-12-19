Japonya düşük faize devam etti

Sıkılaşma politikasıyla, paralarını yüksek enflasyona karşı korumak isteyen Merkez Bankaları, 2023 senesini bitiriyor. Son 3 senedir pandemi ile başlayan tedarik zincirinde ki aksamaların etkisiyle bozulan ekonomiler, bankaların kendince aldığı karara karşı ayakta durmaya çalışıyor.
Bugün yılın son Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz kararı toplantısı piyasalar tarafından takip edildi. BOJ, dünyanın son genişleyici politikasını savunan banka olarak karşımıza çıkıyor.
BOJ, beklentilere paralel şekilde faizleri yüzde eksi 0,1 seviyesinde sabit tuttu. BOJ, karar metninde gelecek toplantılar için negatif faiz oranını sıkılaştıracağına dair bir mesaja yer vermedi.
Karar öncesi 142,64 seviyesinde olan dolar/yen kuru sert düşüş sergileyerek 140,953 seviyesine geriledi. TSİ 08.30’da 143,460 seviyesinde bulunuyor.