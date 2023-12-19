Japonya düşük faize devam etti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Merve Elçi
Japonya düşük faize devam etti
Merkez Bankaları yılın son faiz kararlarını verirken seneyi kapatmaya hazırlanıyor. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle hayli zor aşamalardan geçen ülkeler, sıkılaşma politikasına yönelirken, bazı Merkez Bankaları ise genişleyici politikadan devam etti.

Sıkılaşma politikasıyla, paralarını yüksek enflasyona karşı korumak isteyen Merkez Bankaları, 2023 senesini bitiriyor. Son 3 senedir pandemi ile başlayan tedarik zincirinde ki aksamaların etkisiyle bozulan ekonomiler, bankaların kendince aldığı karara karşı ayakta durmaya çalışıyor.

Bugün yılın son Japonya Merkez Bankası (BOJ) faiz kararı toplantısı piyasalar tarafından takip edildi. BOJ, dünyanın son genişleyici politikasını savunan banka olarak karşımıza çıkıyor.

BOJ, beklentilere paralel şekilde faizleri yüzde eksi 0,1 seviyesinde sabit tuttu. BOJ, karar metninde gelecek toplantılar için negatif faiz oranını sıkılaştıracağına dair bir mesaja yer vermedi.

Karar öncesi 142,64 seviyesinde olan dolar/yen kuru sert düşüş sergileyerek 140,953 seviyesine geriledi. TSİ 08.30’da 143,460 seviyesinde bulunuyor.

İlgili Haberler
İslam Memiş altının dip yapacağı tarihi açıkladı. Altın alacaklar bu haber size. Bu tarihe kadar aldınız aldınız
Asgari ücret ne olacak ilk rakam sızdı. İşçi ne istiyor İşveren masaya hangi rakamla çıkacak
Son Haberler
Burak Elmas FETÖ firarisi Hakan Şükür’ü böyle savundu. 'Galatasaray’a çok büyük hizmet ettiğini biliyorum' Gündem
Burak Elmas FETÖ firarisi Hakan Şükür’ü böyle savundu. 'Galatasaray’a çok büyük hizmet ettiğini biliyorum'
Portakal sulu kahve yararlı mı? Şifalı Bitkiler
Portakal sulu kahve yararlı mı?
Dolar/tl’de son gelişmeler Ekonomi
Dolar/tl’de son gelişmeler
Asgari ücret toplantısında çay kahve içip saatlerce ne konuştunuz? Saraydan telefon gelmesini mi? Ekonomi
Asgari ücret toplantısında çay kahve içip saatlerce ne konuştunuz? Saraydan telefon gelmesini mi?
Yanardağ patladı. Şehirleri boşalttılar Dünya
Yanardağ patladı. Şehirleri boşalttılar
Şevkülmeryemin neye iyi gelir? Şifalı Bitkiler
Şevkülmeryemin neye iyi gelir?
Fenerbahçe şampiyonluk tahmininde Galatasaray’ı geçti Spor
Fenerbahçe şampiyonluk tahmininde Galatasaray’ı geçti