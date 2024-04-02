Japonya Maliye Bakan’ından şahin mesajlar

Kaynak: Bloomberght
Japonya Maliye Bakan’ından şahin mesajlar
Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, Japonya'nın yendeki aşırı oynaklığa karşı harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki’nin yaptığı açıklamada, yetkililerin Döviz piyasasındaki aşırı oynaklığa karşı hiçbir seçeneği göz ardı etmeden uygun önlemleri almaya hazır olduklarını ifade etti.

Suzuki, olağan kabine toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, "Günlük piyasa hareketlerini dikkatle izliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yen, Japonya Merkez Bankası'nın 19 Mart'ta sekiz yıllık negatif faiz oranlarına son verme kararına rağmen düşüş eğilimi sergiliyordu.

Geçen hafta dolar karşısında 151.975 ile son 34 senenin en düşük seviyesine kadar düştü.

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