Japonya Türkiye maçının aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı ile hazırlık maçı yapacak Japonya, aday kadrosunu açıkladı.

Japonya Türkiye maçının aday kadrosu belli oldu

A Milli Futbol Takımı ile özel maçta karşılaşacak olan Japonya'nın aday kadrosu belli oldu.

Belçika'nın Genk şehrinde 12 Eylül Salı günü oynanacak müsabaka öncesinde teknik direktör Hajime Moriyasu tarafından belirlenen kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Daniel Schmidt (K. Sint-Truidense), Kosuke Nakamura (Portimonense), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima).

Defans: Shogo Taniguchi (Al-Rayyan), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Ryoya Morishita (Nagoya Grampus), Koki Machida (Union Saint-Gilloise), Seiya Maikuma (Cerezo Osaka), Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Hiroki Ito (Stuttgart), Daiki Hashioka (Sint-Truidense), Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar).

Orta Saha/Forvet: Wataru Endo (Liverpool), Junya Ito, Keito Nakamura (Reims), Takuma Asano (Bochum), Kyogo Furuhashi, Daizen Maeda (Celtic), Hidemasa Morita (Sporting), Daichi Kamada (Lazio), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Ritsu Doan, (Freiburg), Atsuki Ito (Urawa Red Diamonds), Ayase Ueda (Feyenoord), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Takefusa Kubo (Real Sociedad).

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star’da eleme potasına giden isimler kimler?
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
AKP'nin kurucularından olan dayı Erdoğan'a neler söyledi neler. Sizce yarın seçim olsa tekrar oy verir mi? Tıkla oy ver
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
Atatürk ''Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz!" dedi ordular neden İzmir’e gitti
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
30 Ağustos Zafer Bayramı önemi nedir? 30 Ağustos Zafer Bayramı tarihçesi
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Mustafa Keser kimdir? Mustafa Keser öldü mü?
Son Haberler
Bağırsak enfeksiyonu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Bağırsak enfeksiyonu nedir? Belirtileri nelerdir? Tedavi yöntemleri nelerdir?
İstanbul’da sessiz işgal afişleri asıldı: Ey işgalci, misafirlik vakti geçti memleketine dön Güncel
İstanbul’da sessiz işgal afişleri asıldı: Ey işgalci, misafirlik vakti geçti memleketine dön
Ümit Karan 'Biz gerizekalıydık' diyerek isyan etti Spor
Ümit Karan 'Biz gerizekalıydık' diyerek isyan etti
İngiliz ekibinden Fenerbahçe'ye ilginç teklif: Batshuayi'nin sözleşmesini uzatın Spor
İngiliz ekibinden Fenerbahçe'ye ilginç teklif: Batshuayi'nin sözleşmesini uzatın
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Keşfet
MasterChef All Star 75 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Yazın aylarında kirlenen suyun zararı ortaya çıktı Sağlık
Yazın aylarında kirlenen suyun zararı ortaya çıktı