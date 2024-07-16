Japonya yen'deki sert düşüşe karşı uyardı

Baş Kabine Sekreteri Hayashi basın toplantısında "Döviz oranlarının temelleri yansıtacak şekilde istikrarlı bir şekilde hareket etmesi önemlidir. Aşırı oynaklık istenmeyen bir durumdur. Döviz kuru gelişmelerini yakından izleyeceğiz ve her türlü tedbiri almaya hazır olacağız" dedi.

Hayashi, Tokyo'nun geçen hafta iki gün üst üste yen para birimini desteklemek için döviz piyasasına müdahale edip etmediği sorusuna yorum yapmayı ise reddetti.

Yatırımcılar, Tokyo'nun, Perşembe günü beklenenden düşük gelen ABD enflasyon raporunun yende sıçramaya yol açmasının ardından ve Cuma günü tekrar olmak üzere, 38 yıldır düşük seviyelerde gezinen para birimini yükseltmek için piyasaya müdahale ettiğinden şüpheleniyor.

Japonya Merkez Bankası verileri, Japonya'nın geçen hafta Perşembe günü müdahalede bulunarak 3,57 trilyon yen (22,51 milyar $) harcamış olabileceğini gösteriyor.

Piyasalar, Tokyo'nun geçen Cuma günü de müdahale edip etmediğini ölçmek için Salı günü ilerleyen saatlerde yayınlanacak para piyasası verilerini izleyecek. Perşembe günkü şüpheli müdahalenin ardından yen, dolar karşısında %3 yükselerek 157,40'a çıktı. Ancak parite büyük oranda geriledi ve Salı günü 158,62 bandına oturdu. u seviye, Japon yetkililerin para birimine müdahale için son çare olarak gördükleri 160 seviyesinden çok da uzak değil.

Bazı analistler, geçen haftaki şüpheli müdahale ile 1 Mayıs'ta Fed Başkanı Jerome Powell'ın ılımlı yorumlarının dolara baskı yaptığı müdahale arasında benzerlikler görüyor. Mizuho Menkul Kıymetler Baş Döviz Stratejisti Masafumi Yamamoto, her iki durumda da Tokyo'nun muhtemelen doların yen karşısında zaten gerilediği bir zamanda müdahale ettiğini söyledi ve konuşmasında "Bu sefer müdahale dolar/yen sert bir şekilde yükselmediği zaman geldi. Bu, yetkililerin düşüş hızından ziyade, 160'ın altındaki yenin seviyesi konusunda daha fazla endişe duyduklarını gösteriyor" ifadelerine yer verdi.

Zayıf yen ihracatçılara ivme kazandırırken, yakıt ve gıda ithalatının maliyetini artırarak tüketimi olumsuz etkilemesi nedeniyle Japon politikacıları için endişe kaynağı haline geldi. Japon yetkililer son dönemde döviz piyasasına müdahale edip etmediklerini teyit etmemeyi standart uygulama haline getirdiler.