Japonya’da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, Nagano şehrindeki JR Nagano Tren İstasyonu çıkışında, saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği belirsiz bir kişi, elindeki bıçakla otobüs bekleyen insanlara saldırdı. Saldırıda 2’si erkek, 1’i kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Yaralılardan 49 yaşındaki Hiroyoshi Maruyama hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Polis, saldırganın kaçtığını belirterek, yakalanması için çalışmalarına başladı. Görgü tanıkları, saldırganın 40’lı yaşlarda, 165-175 santimetre boylarında, gözlük takan ve başında beyaz bir bandana bulunan bir kişi olduğunu ifade etti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Japonya polisi, bıçaklı saldırıya ilişkin detaylı soruşturma başlattı.