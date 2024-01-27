Japonya'da bir yılda 21 bin 818 kişi intihar etti

Kaynak: AA
Japonya'da bir yılda 21 bin 818 kişi intihar etti
Japonya'da 2023 yılında 1010'u öğrenci olmak üzere 21 bin 818 kişinin intihar ederek yaşamına son verdiği açıklandı.

Japonya Ulusal Polis Ajansı (Keisatsu-çô) Japonya genelinde 2023'te intihar edenlere dair ön istatistikleri açıkladı.

Ön verilere göre, geçen yıl ülke genelinde intihar eden kişilerin sayısı, önceki yıla kıyasla 63 azalarak 21 bin 818'e geriledi. Hayatına son verenlerin 14 bin 854'ünün erkek, 6 bin 964'ünün kadın olduğu ifade edildi.

İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde 507 olmak üzere intihar eden kişilerin 1010'unu öğrenciler oluşturdu.

SAĞLIK SORUNLARI, GEÇİM MALİYETLERİ, ÇALIŞMA KOŞULLARI İLK 3 SIRADA

Verilere göre intihar nedenleri arasında sırayla sağlık sorunları, geçim maliyetleri ve çalışma şartları ilk 3 sırada yer aldı.

Buna göre 2023'teki oran, karşılaştırılabilir verilerin kaydedildiği 1980 yılı sonrasında en yüksek oranlardan biri olarak dikkat çekti.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi açıklamasında, "Kimsenin intiharla etmek zorunda kalmayacağı bir toplum oluşturmak için kapsamlı önlemleri teşvik edeceğiz." ifadesini kullandı.

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